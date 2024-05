Andy Roddick commenta l’infortunio di Jannik Sinner: parole dure dell’ex tennista americano

La questione infortuni tiene banco nelle ultime settimane del massimo circuito internazionale del tennis. Il torneo di Roma privo del n.2 del mondo, Jannik Sinner, e del n.3 del ranking, Carlos Alcaraz, desta non poca sensazione e ci si chiede quali siano le cause e come intervenire per provare a cambiare la situazione.

A pronunciarsi in merito è stato l’ex tennista americano Andy Roddick, parlando dei problemi all’anca di Sinner. Roddick ha additato il calendario nel suo podcast ‘Served with Andy Roddick’ per via dei troppi incontri a stretto giro che causano gli stop, a suo parere.

“Sinner si è fatto male, ha aggravato i suoi problemi all’anca facendo palestra durante il torneo di Madrid perché non aveva altro tempo per farlo. Lui vuole essere il numero uno del mondo, e per farlo devi giocare i tornei. Non tutti sono Novak e possono vincere tre Slam all’anno e diventare numero uno. Non è una cosa realistica, soprattutto quando sei giovane e stai cercando di raggiungere la vetta per la prima volta. Devi darti da fare“, ha dichiarato l’ex giocatore statunitense (Fonte: thesportsrush.com).

“C’è molto stress, il fatto che Sinner senta il bisogno di fare un allenamento completo in palestra durante un torneo dà da pensare. Forse non dovresti fare entrambe le cose nella stessa settimana di gare”, ha concluso Roddick.