WTA Stoccarda 2024, Emma Raducanu torna a brillare, che fatica per Gauff e Sabalenka!

Si sono conclusi tutti i primi turni e sono iniziati gli ottavi di finale del prestigioso WTA 500 di Stoccarda sulla terra battuta indoor tedesca. Già nella giornata di oggi abbiamo visto i debutti di alcune delle big del tabellone che beneficiavano del bye al primo round.

Un debutto che è stato particolarmente problematico per Coco Gauff che ha dovuto sudare sette camicie per superare la connazionale Sachia Vickery, ma è riuscita a spuntarla con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5 in due ore e mezza di gioco. Una prestazione poco convincente per la numero 3 del mondo che ha ancora grandissimi problemi al servizio: ben 15 doppi falli. Gauff che si è ritrovata sotto 4-2 nel set decisivo ed è riuscita a vincere grazie alla sua grande tenacia e alla poca freddezza dell’avversaria. Servirà qualcosa di diverso al secondo turno contro Marta Kostyuk o Zheng Qinwen. Kostyuk che è uscita da una battaglia di oltre tre ore contro Laura Siegemund, vincitrice di questo torneo nel 2017: l’ucraina ha vinto 6-3, 6-7(4), 6-4.

Ha fatto fatica anche Ons Jabeur, ma è uscita vincitrice dal confronto contro Ekaterina Alexandrova: la tunisina è riuscita a prevalere con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6(1), rimontando un break di svantaggio nel set decisivo. La numero 9 del mondo sta vivendo una stagione difficile e adesso affronterà la nostra Jasmine Paolini. Il derby russo è andato invece ad Anastasia Potapova che ha regolato in tre set Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3.

Finalmente si rivede ad alti livelli anche Emma Raducanu: la britannica, finalmente guarita da ogni tipo di infortunio, ha spento il pubblico di casa radendo al suolo Angelique Kerber con il punteggio di 6-2, 6-1, giocando un tennis offensivo e colpendo molto bene la palla. Tante difficoltà invece per la numero 2 del mondo Aryna Sabalenka che ha beneficiato del ritiro di Paula Badosa al terzo set per un problema alla gamba sinistra.

WTA STOCCARDA 2024 – RISULTATI 17 APRILE

Ons Jabeur [7] b. Ekaterina Alexandrova 2-6 6-3 7-6(1)

Marta Kostyuk b. Laura Siegemund 6-3 6-7(4) 6-4

Anastasia Potapova b. Liudmila Samsonova 6-4 4-6 6-3

Coco Gauff [3] b. Sachia Vickery [Q] 6-3 4-6 7-5

Emma Raducanu b. Angelique Kerber 6-2 6-1

Aryna Sabalenka [2] b. Paula Badosa 7-6(4) 4-6 3-3 rit.