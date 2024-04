WTA Rouen 2024, Stephens vince il big match con Pliskova, avanti Andreeva nella giornata di Trevisan

Sono andati in archivio tutti i primi turni e sono iniziati gli ottavi di finale del WTA 250 di Rouen (Francia) sulla terra battuta indoor. Una giornata che è stata prolifica per i colori italiani grazie a Martina Trevisan che ha superato in due set Naomi Osaka, ma che ha visto altri incontri interessanti.

Il big match tra nobili decadute era quello tra Sloane Stephens e Karolina Pliskova: la statunitense ha vinto con il punteggio di 6-3, 6-2. Stephens, finalista del Roland Garros nel 2018, ha rimontato nel primo set da 1-3, mentre nel secondo set è riuscita sempre a strappare il servizio all’avversaria eccetto in un’occasione.

Ai quarti di finale si sono qualificate anche Mirra Andreeva e Magda Linette. La russa ha vinto il derby contro Elina Avanesyan con il punteggio di 7-5, 6-4, controllando bene tutti i momenti decisivi della partita: nel primo parziale ha annullato due palle per andare al tiebreak e anche nel secondo set ha brekkato nel momento decisivo. La polacca ha invece dominato vincendo 6-2, 6-1 in poco più di un’ora contro la serba Natalija Stevanovic, non perdendo mai il servizio.

Stesso punteggio con il quale la rumena Elena Gabriela Ruse ha spazzato via la giapponese Nao Hibino. La partita più dura del giorno è stata vinta invece da Varvara Gracheva: la russa naturalizzata francese ha battuto la bulgara Viktoriya Tomova con lo score 6-2, 3-6, 7-5, rimontando uno svantaggio di 1-4 nel set decisivo. Si è infortunata invece Diane Parry e la francese ha lasciato strada alla slovacca Anna Karolina Schmiedlova nonostante il set di vantaggio.

WTA ROUEN 2024 – RISULTATI 17 APRILE

Varvara Gracheva b. Viktoriya Tomova 6-2 3-6 7-5

Elena Gabriela Ruse [Q] b. Nao Hibino 6-2 6-1

Magda Linette b. Natalija Stevanovic 6-2 6-1

Martina Trevisan b. Naomi Osaka 6-4 6-2

Anna Karolina Schmiedlova b. Diane Parry 3-6 3-1 rit.

Mirra Andreeva [5] b. Elina Avanesyan 7-5 6-4

Sloane Stephens [6] b. Karolina Pliskova 6-3 6-2