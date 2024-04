ATP Barcellona, Tsitsipas e Ruud avanzano agli ottavi. Fuori Humbert con Nadal, Trungelliti per Arnaldi

Chiuso il conto dei sedicesimi di finale a Barcellona. Torneo che ha perso per strada Rafa Nadal, superato da Alex De Minaur, e anche gli azzurri Lorenzo Musetti ed Andrea Vavassori, usciti sconfitti rispettivamente con i padroni di casa Roberto Carballes Baena e Roberto Bautista Agut.

Con il ko di Rafa, il giocatore di spicco del tabellone catalano diventa Stefanos Tsitsipas. Il fresco vincitore di Montecarlo, dopo una partenza leggermente contratta, ha gestito al meglio il match con Sebastian Ofner arrivando così agli ottavi proprio con Carballes Baena. E dall’altra parte continua anche il viaggio di Casper Ruud, che non era propriamente brillante in campo. Ma è bastato lo stesso contro un Alexandre Muller poco solido al servizio, che ha concesso qualcosa come sedici palle break.

Continua la buona stella di Fabian Maroszan, che dopo aver preso il posto di Carlos Alcaraz in tabellone ha faticato ben poco con Luca van Assche, ritiratosi durante il secondo set e raggiunge l’argentino Facundo Diaz Acosta. Ma lo supera Alejandro Davidovich Fokina, che dopo il bye al primo turno approfitta del walkover con Tomas Machac e si ritroverà di contro il serbo Dusan Lajovic, capace di superare uno spento Ugo Humbert, numero 6 del seeding e reduce dai quarti di Montecarlo.

Sarà invece l’argentino Marco Trungelliti l’avversario di Matteo Arnaldi, vittorioso con Sebastian Baez, agli ottavi di finale. Il qualificato argentino è riuscito a superare Nicolas Jarry in due set, ottenendo così la quattordicesima vittoria ATP alla veneranda età di 34 anni.

ATP BARCELLONA 2024, RISULTATI 17 APRILE

A. Davidovich Fokina b. T. Machak WALKOVER

R. Bautista Agut b. A. Vavassori 4-6 6-3 6-1

M. Trungelliti b. N. Jarry 7-6 6-3

J. Thompson b. J. Munar 6-4 2-6 6-4

C. Ruud b. A. Muller 6-3 6-4

D. Lajovic b. U. Humbert 6-4 6-4

A. De Minaur b. R. Nadal 7-5 6-1

F. Maroszan b. L. Van Assche 6-0 3-2 RIT.

R. Carballes Baena b. L. Musetti 7-6 6-4

S. Tsitsipas b. S. Ofner 6-4 7-5

A. Fils b. D. Altmaier 6-4 1-6 6-1