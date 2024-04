WTA Madrid, Jasmine Paolini: “Sono molto contenta di come sto giocando, mi diverto in campo”

Una vittoria molto convincente quella di Jasmine Paolini contro Caroline Garcia nel terzo turno del WTA1000 di Madrid. La toscana (testa di serie n.12) non si presentava ai nastri di partenza con uno storico lusinghiero al cospetto della francese, che l’aveva sempre battuta quando si erano incrociate sulla terra rossa. Questa però è una Paolini che esprime un tennis diverso e con grande consapevolezza.

È un po’ così che si spiega il 6-3 6-2 rifilato da Jasmine alla transalpina, letteralmente dominata dalla nostra portacolori. “Ho giocato davvero bene oggi, sono contenta della mia prestazione, giocare contro Caroline è sempre difficile“, le prime parole della tennista tricolore. Sul suo cammino ci sarà la super talentuosa russa, Mirra Andreeva, e sarà un incontro complicato.

Tuttavia, in Jasmine c’è la voglia di andare avanti: “Quest’anno sto giocando bene, mi sto divertendo anche se non è mai facile adattarsi ogni settimana a delle condizioni diverse, con avversarie sempre toste“. A questo punto vedremo cosa accadrà contro Andreeva e se l’italiana sarà in grado di replicare quanto di buono messo in mostra.

Fondamentale sarà per lei il rendimento al servizio, decisamente buono contro Garcia, per avere poi la tranquillità di presentarsi ai turni in risposta ed essere incisiva.