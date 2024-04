WTA Madrid 2024, uscito il tabellone delle qualificazioni: c’è un’italiana presente

Si avvicinano sempre di più gli appuntamenti più prestigiosi della stagione tennistica sulla terra battuta: la prossima settimana si disputerà il torneo di Madrid di categoria 1000 sia al maschile che al femminile. Domani si comincerà con le qualificazioni ed è stato sorteggiato il tabellone al femminile.

C’è una sola italiana presente, ossia Sara Errani che è accreditata della testa di serie numero 20. La romagnola esordirà contro l’argentina Julia Riera, numero 112 del ranking WTA. Sarà il primo confronto tra queste due giocatrici: la sudamericana è una classe 2002 e sta facendo molto bene sulla terra battuta, avendo appena vinto l’ITF di Chiasso e avendo fatto finale nel WTA 125 di San Luis Potosi.

Al turno decisivo l’ex numero 5 del mondo affronterebbe una tra la testa di serie numero 5 del tabellone cadetto, Oceane Dodin e la wild card locale Leyre Romero Gormaz. Un percorso non semplice per Sarita, poiché la superficie, essendo in altura, è particolarmente rapida e le condizioni potrebbero non favorirla.

TABELLONE QUALIFICAZIONI WTA MADRID 2024 – LO SPOT DI SARA ERRANI

Oceane Dodin [5] vs Leyra Romero Gormaz [WC]

Julia Riera vs Sara Errani [20]