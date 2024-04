WTA Madrid 2024: Sara Errani rimonta, batte Julia Riera e va al turno decisivo delle qualificazioni

Sara Errani entra nel turno decisivo delle qualificazioni al WTA 1000 di Madrid. All’esordio dalle parti della Caja Magica, dove nel 2013 raggiunse la semifinale, batte l’argentina Julia Riera per 2-6 6-0 6-2 e ora sfiderà la spagnola Leyre Romero Gormaz, numero 300 del mondo e vittoriosa a sorpresa sulla francese Oceane Dodin.

Primo set molto complicato per l’italiana, che perde subito la battuta in un complesso game d’apertura. Si riprende il maltolto dopo pochi minuti, vale a dire nel quarto gioco e alla terza occasione, ma di lì in avanti Riera mostra il proprio momento di forma. Del resto, arriva dall’aver vinto un ITF W75 a Chiasso, in Svizzera, proprio nella giornata di ieri e con un paio di nomi importanti superati nel percorso. Arriva, in breve, il 6-2.

Quello che l’argentina non sa è che dall’altra parte della rete sta per arrivare qualcosa di importante, e non poco. Errani di punti al servizio ne perde solamente tre, riuscendo nel contempo a trovare le chiavi per togliere ritmo alla sua avversaria. Il risultato è che arriva un 6-0 che risuona molto forte sul campo 6, dove il match è programmato come sesto e ultimo di giornata.

Non c’è molta differenza nel set decisivo, che, tolto un passaggio a vuoto della nativa di Bologna nel secondo set, segue all’incirca lo stesso canovaccio. E giunge così un 6-2 che significa tanto, compresa la possibilità di ripetere l’accesso nel tabellone principale che già era riuscito nel 2023.

A livello di numeri, in questa ora e 39 minuti conta parecchio l’abbassamento progressivo del rendimento di Riera su prima e seconda, con il picco negativo di un punto su 8 nel terzo set. Al contempo, per Errani quanto a prime in campo si resta sempre sopra l’80% (85,2% nello specifico).