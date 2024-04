ATP Madrid, Giulio Zeppieri piega Maximilian Marterer nel primo turno delle qualificazioni

Buona la prima per Giulio Zeppieri nelle qualificazioni del Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano ha superato il tedesco Maximilian Marterer, numero 100 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e mezza di gioco.

Sicuramente una buona prestazione per il numero 141 del mondo, che ha ottenuto molto con la prima di servizio. Sono ben otto gli ace messi a referto e soprattutto ha vinto l’80% dei punti quando ha servito la prima.

Nel primo set grande equilibrio e si segue l’andamento dei turni di servizio fino all’ottavo game, quando Zeppieri si procura una palla break, che riesce a sfruttare subito, portandosi sul 5-3. L’azzurro si trova ad affrontare nel game successivo una palla del controbreak, ma l’annulla e chiude il primo set sul 6-3.

Il secondo set parte male per Zeppieri, che perde il servizio nel secondo game, ma il romano reagisce prontamente e trova il controbreak nel gioco successivo. Si va avanti senza che i due tennisti concedano palle break e alla fine il tie-break è la normale conseguenza. Zeppieri si porta avanti per 5-2 e alla fine lo fa suo per 7-5, qualificandosi per il turno decisivo contro l’argentino Facundo Bagnis.