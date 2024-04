WTA Madrid 2024, Lucia Bronzetti vittoriosa all’esordio in doppio con Liudmila Samsonova

Parziale riscatto per Lucia Bronzetti, che poche ore dopo essere uscita di scena nel secondo turno del torneo di singolare del WTA 1000 di Madrid, ha vinto all’esordio nel tabellone di doppio in coppia con la russa Liudmila Samsonova, eliminando la nipponica Shuko Aoyama e la magiara Timea Babos per 7-5 7-6 (6) in un’ora e 50 minuti di gioco.

Nel primo set le quattro tenniste in campo tengono tutte il primo turno al servizio, mentre il secondo vede maturare altrettanti break: la situazione di equilibrio, tuttavia, permane sul 4-4. La terza tornata delle tenniste alla battuta, invece, spezza la parità: nell’undicesimo game l’azzurra e la russa si portano sullo 0-40 in risposta, tuttavia devono ricorrere al punto decisivo per centrare il break. Nel dodicesimo gioco Bronzetti e Samsonova non lasciano neppure un quindici alle avversarie e vanno a chiudere sul 7-5 dopo un’ora di gioco.

Nella seconda partita l’italiana e la russa trovano il break al punto decisivo del terzo game, e poi mancano il colpo del ko, sempre al deciding point, anche nel quinto, nel settimo e nel nono gioco (in questo caso fallendo un match point). Aoyama e Babos restano aggrappate al match e nel decimo gioco arriva il controbreak.

Bronzetti e Samsonova tornano avanti di un break, ma nel dodicesimo game perdono nuovamente la battuta al punto decisivo (mancando il secondo match point). Al tiebreak l’italiana e la russa scappano sul 4-0, ma si fanno rimontare e vanno sotto 4-5. Bronzetti e Samsonova tornano in vantaggio sul 6-5, mancano il terzo match point, ma al quarto, sul 7-6, vanno a chiudere dopo 50 minuti di gioco per 8-6.

Le statistiche premiano l’italiana e la russa, che vincono 85 punti contro i 74 delle avversarie, anche grazie alla miglior resa con la prima di servizio, con la quale ottengono il 68% dei punti contro il 51% della nipponica e della magiara. Bronzetti e Samsonova sfruttano soltanto 5 delle 17 palle break avute a disposizione, mentre ne cancellano 4 delle 8 concesse.