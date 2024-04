WTA Madrid 2024, Lucia Bronzetti esce agli ottavi in doppio con Liudmila Samsonova

Si è fermato agli ottavi di finale il cammino di Lucia Bronzetti nel tabellone di doppio del WTA 1000 di Madrid: l’azzurra, in coppia con la russa Liudmila Samsonova, è stata eliminata dalle statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, accreditate della testa di serie numero 7, vittoriose per 6-3 6-7 (3) [10-8] in un’ora e 48 minuti di gioco.

Nel primo set fioccano i break point da entrambe le parti, ma le uniche in grado di concretizzarne uno sono proprio le statunitensi, che dopo averne mancati due nel quarto gioco, sfruttano il secondo nell’ottavo game. Tanto da recriminare per Bronzetti e Samsonova, che sciupano quattro palle break consecutive nel quinto gioco, una nel settimo ed una nel nono, con le statunitensi che chiudono sul 6-3 in 34 minuti.

Nella seconda partita, invece, fioccano i break, tanto che se ne registrano otto consecutivi tra terzo e decimo game. Si va così al tiebreak, dove invece i minibreak consecutivi sono sei tra secondo e settimo punto, con l’azzurra e la russa che allungano sul 5-2, guadagnano quattro set point sul 6-2, e poi alla seconda occasione, ancora in risposta, chiudono i conti sul 7-3 dopo 56 minuti.

Nel match tiebreak si gira sul 3-3, Bronzetti e Samsonova allungano sul 5-3 ma poi si fanno rimontare e si cambia campo ancora in parità, sul 6-6. Le statunitensi allungano sull’8-6 e si procurano due match point sul 9-7, ma l’azzurra e la russa recuperano il minibreak di ritardo e vanno sull’8-9. Ancora una volta il servizio non è amico di Bronzetti e Samsonova e così Dolehide e Krawczyk chiudono sul 10-8 in 18 minuti.

Nel complesso sono 144 i punti giocati, con le due coppie che ne vincono 72 a testa. Entrambe le coppie concedono 11 palle break, con le statunitensi che ne sfruttano 5 contro le 4 convertite da Bronzetti e Samsonova. Identiche percentuali tra le due coppie in campo per quanto riguarda i punti vinti al servizio ed in risposta: la battuta rende il 52%, col 48% derivante dalla risposta.