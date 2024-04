WTA Bogotá 2024: rinviato il debutto di Nuria Brancaccio

La pioggia questa settimana è stata, è e sarà un grande problema per il WTA 250 di Bogotá. Se ne sono accorte fin da subito tutte le giocatrici: ieri si è conclusa soltanto una partita, quella tra la messicana Renata Zarazua e la colombiana Mariana Isabel Higuita Barraza, e solo per via del 6-0 6-0 portato a casa dalla prima in 49 minuti.

Tutti gli altri incontri hanno dovuto subire l’interruzione o il rinvio a oggi. Questo secondo caso è relativo a Nuria Brancaccio, che avrebbe dovuto affrontare la tedesca Jule Niemeier. Impossibile, almeno di lunedì: troppi i problemi legati a Giove Pluvio.

Il confronto verrà potenzialmente recuperato oggi, con la partenza di tutti gli incontri programmata alle 10:00 anche nel tentativo di recuperare terreno e far iniziare anche il torneo di doppio.

Sarà al via alla stessa ora anche Sara Errani contro l’ucraina Yuliia Starodubtseva e, più tardi, Lucrezia Stefanini contro la rumena Anca Todoni. Ma attenzione: anche oggi, nel pomeriggio, ci saranno piogge forti.