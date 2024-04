WTA Stoccarda 2024: sarà derby tra Sara Errani e Jasmine Paolini nel tabellone principale in Germania

Le notizie da Stoccarda, sede del tradizionale WTA 500 sulla terra rossa indoor di aprile, sono due. La prima: ci sarà un’italiana al secondo turno. La seconda è che ciò significa che Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno ognuna il match che non avrebbero mai voluto disputare: il derby tra di loro.

Le due ormai fanno coppia fissa in proiezione Parigi 2024 e si sono anche trovate molto bene assieme (valgono per tutti il titolo a Linz, la semifinale a Miami e il terzo turno agli Australian Open con partita dal livello qualitativo spaventosamente alto contro Hsieh/Mertens). In singolare, però, si sono trovate l’una contro l’altra una sola volta: a Bogotá a livello di secondo turno di qualificazione nel 2019. Vinse la toscana per 6-2 3-6 6-3.

Per la bolognese il record nei confronti con connazionali, prendendo in considerazione tutto ciò che è WTA da 250 in su senza contare le qualificazioni, è di 19-16, mentre per Paolini con lo stesso criterio c’è un bilancio di 3-3.

Errani e Paolini, peraltro, in doppio hanno anche un tabellone abbastanza favorevole: primo turno con la coppia norvegese-estone Eikeri/Neel (buone doppiste sì, ma ampiamente alla portata) e secondo, poi, potenzialmente con Potapova/Zvonareva o Muhammad/Sutijadi, con il duo USA-Indonesia numero 4 del seeding e quello russo che, va detto, ha nella veterana un’ex vincitrice Slam nonché protagonista di battaglie con Errani al tempo in cui una s’accompagnava a Roberta Vinci e l’altra a varie big russe e bielorusse (Likhovtseva, Azarenka, Vesnina, Kuznetsova). Il lato è quello di Krejcikova/Siegemund, con Krawczyk e Schuurs dall’altra parte del tabellone.