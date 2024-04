Volley, svelato il programma delle finali di Champions League: quando giocano Conegliano, Milano e Trento

La CEV ha svelato il programma ufficiale delle Finali della Champions League di volley. L’appuntamento è per domenica 5 maggio ad Antalya (Turchia), dove verranno assegnati i due massimi trofei europei. L’atto conclusivo del torneo femminile andrà in scena alle ore 19.00 italiane (siamo un’ora indietro rispetto alla località anatolica): spettacolo annunciato con il derby italiano tra Conegliano e Milano, con le Pantere a caccia del secondo sigillo continentale della propria storia e le meneghine desiderose di fare festa per la prima volta.

La sfida maschile, invece, è prevista per le ore 16.00. Trento inseguirà la quarta apoteosi della propria storia, dopo aver perso due finali nelle ultime tre edizioni contro lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle. I dolomitici si troveranno di fronte i polacchi dello Jastrzebski Wegiel, che vogliono alzare al cielo il trofeo dopo essere stati sconfitti nell’atto conclusivo della passata stagione. Di seguito il calendario completo, il programma e gli orari delle Finali della Champions League di volley.

CALENDARIO FINALI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 5 maggio

Ore 16.00 Finale maschile: Itas Trentino vs Jastrzebski Wegiel

Ore 19.00 Finale femminile: Imoco A. Carraro Conegliano vs Allianz Vero Volley Milano

PROGRAMMA FINALI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.