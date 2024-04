Volley, Milano batte Trento al tie-break: mancati 5 match-point! Parità nella sfida per la Champions League

Milano ha sconfitto Trento per 3-2 (26-24; 17-25; 25-16; 25-27; 22-20) nella gara-2 della finale per il terzo posto della Superlega di volley maschile. La serie è così in perfetta parità (1-1), chi riuscirà a imporsi in questo testa a testa al meglio dei cinque incontri conquisterà la qualificazione alla prossima Champions League mentre la perdente dovrà accontentarsi della CEV Cup.

I Campioni d’Italia, ancora scottati dal ko contro Monza nella semifinale scudetto, si sono sempre trovati a rincorrere all’Allianz Clou e hanno perso ai vantaggi del tie-break, non riuscendo a sfruttare i cinque match-point non consecutivi avuti a disposizione. Si tornerà in campo mercoledì 24 aprile in terra dolomitica per la cruciale gara-3.

In grandissimo spolvero gli attaccanti Yuki Ishikawa (21 punti) e Ferre Reggers (19), in doppia cifra anche il martello Osniel Mergarejo (13) e il centrale Agustin Loser (10, 3 muri), ottima regia di Paolo Porro (4 ace). A Trento non sono bastati lo schiacciatore Alessandro Michieletto (23 punti, 4 muri) e l’opposto Kamil Rychlicki (23, 2 muri, 2 ace), in campo il martello Giulio Magalini (16) al posto di Daniele Lavia (ai box per un live problema muscolare), il palleggiatore Riccardo Sbertoli è tornato a giocare titolare dopo l’infortunio.