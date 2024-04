Volley, inizia la stagione dell’Italia: gli azzurri convocati per il primo collegiale, c’è Bovolenta. Assenti tanti big

Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha convocato sedici atleti per il primo collegiale della stagione. Gli azzurri si ritroveranno presso il Centro Giulio Onesti di Roma nella giornata di venerdì 26 aprile e vi resteranno fino a giovedì 2 maggio. Il tecnico pugliese, che ieri aveva diramato la lista di trenta giocatori per la Nations League, non può ancora fare affidamento sui giocatori di Perugia, Monza, Trento, Milano, Civitanova, Verona poiché impegnati nei playoff con i rispettivi club.

Sono dunque assenti pedine importanti come Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Riccardo Sbertoli, Gianluca Galassi, Fabio Balaso, Simone Anzani, Roberto Russo. Assente anche Yuri Romanò, anche se ha terminato la propria stagione con Piacenza. Spicca la presenza di alcuni giocatori di rango come il bomber Alessandro Bovolenta, gli schiacciatori Davide Gardini, Francesco Recine, Luca Porro, l’attaccante Tommaso Rinaldi. Di seguito i convocati dell’Italia per il primo collegiale della stagione pallavolistica.

CONVOCATI ITALIA COLLEGIALE VOLLEY

Alessandro Fanizza (BCC Tecbus Castellana Grotte); Giovanni Maria Gargiulo (Prisma Gioiella Taranto); Alessandro Bovolenta (Consar RCM Ravenna): Davide Gardini, Luca Porro, Federico Crosato, Andrea Truocchio (Pallavolo Padova); Tommaso Rinaldi, Giovanni Sanguinetti, Filippo Federici, Giulio Pinali, Mattia Boninfante (Valsa Group Modena); Luca Loreti (Kemas Lamipel Santa Croce); Fabrizio Gironi, Edoardo Caneschi, Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza).