Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League: De Giorgi chiama a raccolta tutte le stelle. E i ballottaggi per Parigi…

Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha comunicato la lista dei trenta giocatori che saranno utilizzabili durante la Nations League. Il prestigioso torneo internazionale sarà fondamentale perché, al termine della fase a preliminare, si chiuderà il ranking FIVB che determinerà le ultime cinque qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia si trova al terzo posto nella graduatoria mondiale ed è la meglio classificata tra quelle non ancora ammesse ai Giochi.

Il palleggiatore di riferimento sarà il capitano Simone Giannelli, mentre il suo secondo designato è Riccardo Sbertoli (ormai ha recuperato dall’infortunio). Alle loro spalle Paolo Porro (reduce da una bella stagione a Milano) e Marco Falaschi. L’opposto di punta sarà Yuri Romanò, ma il giovane Alessandro Bovolenta scalpita dopo aver già mostrato il suo talento (ultima annata agonistica in Serie A2 con Ravenna). Le alternative tra i bomber sono Fabrizio Gironi e Lorenzo Sala.

Gli schiacciatori titolari saranno Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, ma non sarà semplice la scelta delle due alternative ai martelli di Trento in ottica Olimpiadi di Parigi 2024: Francesco Recine, Davide Gardini e Tommaso Rinaldi sembrano essere i più papabili per il ballottaggio, attenzione però anche a Giulio Magalini (valido a Trento), Luca Porro (in grande crescita a Padova) e Francesco Sani (convincente a Verona quando ne ha avuto la possibilità), mentre Mattia Bottolo ha faticato.

Grande abbondanza al centro, dove non sarà semplice scegliere. Gianluca Galassi e Roberto Russo sembrano irrinunciabili, proprio come l’esperienza di Simone Anzani, assente lo scorso anno. Attenzione però a Gabriele Di Martino (superbo a Monza) ed Edoardo Caneschi. Anche le opzioni Lorenzo Cortesia, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca e Marco Vitelli andranno valutate con grande attenzione. Il libero designato è Fabio Balaso, alle sue spalle figurano Gabriele Laurenzano, Damiano Catania e Marco Gaggini.

Gli azzurri esordiranno in Nations League a Rio de Janeiro (Brasile, 22-26 maggio) dove troveranno sulla loro strada: Germania, Iran, Giappone e Brasile. A seguire la trasferta di Ottawa (Canada, 6-9 giugno) per affrontare Francia, USA, Cuba e Olanda. A chiudere l’appuntamento di Lubiana (Slovenia, 19-23 giugno) per incrociare Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia. La Final Eight si disputerà a Lodz (Polonia) dal 27 al 30 giugno.

LISTA ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

PALLEGGIATORI: Paolo Porro, Marco Falaschi, Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli.

OPPOSTI: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi, Alessandro Bovolenta, Lorenzo Sala.

SCHIACCIATORI: Francesco Sani, Alessandro Michieletto, Francesco Recine, Davide Gardini, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Tommaso Rinaldi, Giulio Magalini, Luca Porro.

CENTRALI: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Simone Anzani, Roberto Russo, Marco Vitelli, Edoardo Caneschi, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Gabriele Di Martino.

LIBERI: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano, Damiano Catania, Marco Gaggini.