Volley, Elena Pietrini vince lo scudetto in Russia da protagonista assoluta: miglior marcatrice in finale! E ora l’Italia…

Elena Pietrini ha vinto lo scudetto in Russia, trascinando letteralmente la sua Dinamo Ak-bars Kazan verso la conquista del titolo. La schiacciatrice è stata infatti assoluta protagonista della decisiva gara-5 di finale disputata contro la Lokomotiv Kaliningrad e dominata con il secco punteggio di 3-0 (25-22; 25-16; 25-18), tra l’altro dopo essersi trovate sotto per 1-2 nella serie e aver dovuto annullare alcuni championship-point in gara-4.

Elena Pietrini ha messo a segno tre punti consecutivi sul 22-22 del primo set: attacco, muro e vincente per il 25-22. La 24enne, inserita nel sestetto ideale dell’atto conclusivo, ha poi siglato il punto della vittoria ed è stata abbracciata dalle compagne. Al termine del match è stata la migliore realizzatrice del match con 20 punti (15 su 31 in attacco). Si tratta di una prova di grande forza da parte della livornese, che ha fatto subito centro alla sua prima stagione nel campionato russo sotto la guida di coach Zoran Terzic.

Dopo le quattro annate agonistiche a Scandicci, infatti, Elena Pietrini aveva deciso di lasciare la Serie A1 per affrontare questa nuova avventura e, nonostante qualche problema fisico accusato nel corso della stagione, è riuscita a fare festa da protagonista assoluta. Il martello si godrà qualche giorno di riposo e poi sarà a disposizione del CT Julio Velasco: si avvicina l’intensa estate con la Nazionale e l’azzurra vorrà essere un pilastro del sestetto alle Olimpiadi di Parigi, dopo aver vinto l’oro agli Europei 2021 ed essere salita sul podio agli ultimi due Mondiali.

Quello odierno è anche il suo primo scudetto personale, gli unici trofei di club erano stati vinti con Scandicci in campo europeo: la Challenge Cup nel 2022 e la CEV Cup nel 2023. Nella prossima stagione dovrebbe tornare in Italia e probabilmente indossare la maglia di Milano per affiancare diverse compagne di Nazionale come Alessia Orro, Paola Egonu e Myriam Sylla.