VIDEO Sinner-Korda 6-1, 6-2: la sintesi del debutto a Montecarlo. Match a senso unico

Una partita a senso unico. Jannik Sinner non ha vinto, ma stravinto contro lo statunitense Sebastian Korda nel match valido per il secondo turno del Masters1000 di Montecarlo. Una prestazione eccellente di Sinner, che ha rifilato un perentorio 6-1 6-2 al proprio avversario, nonostante una percentuale di prime di servizio in campo al di sotto del 50%.

Un dominio frutto della straordinaria solidità da fondo di Jannik, tale da rendere inoffensivo l’avversario dal secondo game in avanti. Cancellate tre palle del contro-break, infatti, l’altoatesino ha letteralmente cambiato marcia, non concedendo più nulla a Korda nei propri turni in battuta e mettendo costantemente in difficoltà l’americano.

Ci ha provato il figlio del grande Petr a mischiare le carte, con qualche slice a cambiare il ritmo, ma Sinner non ha fatto neanche una piega e dettato legge negli scambi. C’erano dei dubbi sull’adattamento al mattone tritato del n.2 del mondo, considerando i pochi giorni a disposizione. Questa prima uscita ha impressionato e fatto capire in quale direzione stia lavorando.

Negli ottavi di finale, quindi, ci sarà il tedesco Jan-Lennard Struff che proverà con il suo gioco d’attacco a dare fastidio al pusterese. Sinner cercherà di salire nel rendimento alla battuta, mantenendo questo livello da fondo. Di seguito il video degli highlights della sfida odierna: