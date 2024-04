VIDEO Sinner, il doppio fallo lampante non chiamato a Tsitsipas: errore decisivo del giudice di sedia

Un enorme errore arbitrale ha ribaltato l’incontro tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano era in vantaggio per 3-1 e A-40 nel quinto game del terzo set, sul turno in battuta dell’avversario. Il fuoriclasse altoatesino aveva già operato un break e aveva l’occasione per piazzarne un altro, portandosi così sul 4-1 e indirizzando sensibilmente la contesa. Nel momento topico, però, la giudice di sedia Aurélie Tourte ha visibilmente sbagliato.

Ricostruiamo la vicenda: Tsitsipas sbaglia la prima di servizio e batte lungo la seconda, con la pallina fuori di una decina di centimetri dal settore designato. La francese non vede correttamente, Sinner gioca lo scambio, che viene però vinto dall’ellenico, capace così di annullare il break-point. Se Tourte avesse chiamato il doppio fallo, come avrebbe dovuto fare, l’azzurro avrebbe acquisito il punto, sarebbe volato sul 4-1 e avrebbe messo in discesa il cammino verso la vittoria.

Il vincitore degli Australian Open ha leggermente protestato (non è nel suo stile esagerate), poi ha avuto un problema fisico e Tsitsipas è riuscito a recuperare, vincendo la partita. Di seguito il video del doppio fallo commesso da Stefanos Tsitsipas, accompagnato dall’immagine nitida che certifica di quanto la palla fosse andata lunga.

VIDEO DOPPIO FALLO TSITSIPAS CONTRO SINNER