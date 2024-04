Davide Tardozzi esaltato da Bagnaia: “Un capolavoro del campione del mondo!”

Una prestazione esaltante. Non stava più nella pelle Davide Tardozzi, Team Manager della Ducati, al termine del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Jerez de la Frontera, Francesco Bagnaia ha vinto una gara molto tirata e combattuta, davanti allo spagnolo Marc Marquez e a Marco Bezzecchi.

Partendo dalla settima casella, Pecco si è reso protagonista di una corsa in cui è riuscito a mettere insieme un po’ tutto: velocità, consistenza e cattiveria agonistica. Tutti questi ingredienti hanno portato alla propria vittoria, piegando Marquez in un duello molto appassionante, nonostante il fuoriclasse nativo di Cervera le abbia tentate tutte per precederlo.

“È stato un capolavoro del campione del mondo, una gara degna del n.1“, le prime parole di Tardozzi ai microfoni di Sky Sport. “Ha gestito la gara con grande determinazione e forza fin dal primo giro, rispondendo presente al cospetto di un grande Marquez. La maniera nella quale ha recuperato dalla settima piazza, è stato l’emblema della sua voglia di vincere“, ha aggiunto il Team Manager della Rossa.

Un Tardozzi che però ha un po’ tremato quando a cinque giri dalla conclusione, in curva-10, Marc e Pecco si sono toccati: “Era una situazione un po’ al limite, ma comunque non ho mai pensato che Bagnaia dovesse avere un approccio conservativo. Per lui era importante vincere e l’ha fatto da campione del mondo, come ho detto. Questo perché ha gestito anche bene le gomme, potendosi permettere di concludere molto forte“.