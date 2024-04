VIDEO Jorge Martin caduta GP Spagna: scivolata pesante, era in testa davanti a Bagnaia

Jorge Martin è caduto nel corso del GP di Spagna 2024, quarta tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Jerez. Il centauro spagnolo si trovava al comando della gara quando mancavano quindici giri al termine della gara, tallonato dal tenace Francesco Bagnaia. In terra iberica si stava consumando un bel duello, quando all’improvviso il leader del Mondiale è finito a terra. Si è infatti chiuso l’anteriore della Ducati Pramac del padrone di casa, che è così finito nella ghiaia.

Jorge Martin ha marcato uno zero pesantissimo, ma resta comunque in testa alla classifica generale dopo quattro appuntamenti. L’iberico ha però perso parecchio terreno e Francesco Bagnaia, che successivamente ha inscenato una mirabolante sfida durissima contro Marc Marquez, si è avvicinato sensibilmente al suo grande rivale. Di seguito il VIDEO della caduta di Jorge Martin nel GP di Spagna.

@88jorgemartin goes down at T6!

Never-ending drama here in Jerez

And @PeccoBagnaia inherits the lead #SpanishGP pic.twitter.com/NvihYfNeuF

— MotoGP™ (@MotoGP) April 28, 2024