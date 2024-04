Jorge Martin cade nel GP di Spagna! Cos’è successo a Jerez: era in testa, gran duello con Bagnaia

Jorge Martin è caduto quando mancavano quindici giri al termine del GP di Spagna 2024, quarta tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Jerez. Il centauro della Ducati Pramac è finito nella ghiaia quando si trovava al comando della gara, tallonato in maniera garibaldina dallo stoico Francesco Bagnaia. Il padrone di casa, reduce dalla vittoria nella Sprint Race di ieri, era pienamente accreditato per imporsi in terra iberica ma gli si è chiuso l’anteriore in curva ed è volato a terra.

Scivolata dolorosissima per il leader del Mondiale. Jorge Martin resta al comando della classifica generale con 92 punti, ma ora Francesco Bagnaia può recuperare parecchio: il due volte Campione del Mondo si trova al comando della gara davanti a Marc Marquez quando mancano dieci tornate, in caso di vittoria si porterebbe a -17 dalla vetta mentre con il secondo posto andrebbe a -22.

Si tratta del primo ritiro stagionale per Jorge Martin: terzo posto in Qatar (con vittoria nella Sprint Race), successo in Portogallo (con terzo posto nella gara veloce), quarta piazza ad Austin (con terza piazza nella prova del sabato), affermazione nella Sprint Race di ieri in Spagna, dove invece Bagnaia era caduto per colpa di Brad Binder.