VIDEO F1, sintesi qualifiche Sprint GP Cina 2024: Norris stupisce sotto la pioggia

Sotto la pioggia, Lando Norris si prende la pole position della Sprint Race del GP di Cina. Il pilota della McLaren ha concluso con il tempo di 1:57.940, dopo che il suo tentativo precedente era stato cancellato per aver superato i limiti della pista (cosa accaduta a molti).

Un vantaggio notevole quello del britannico sul resto della concorrenza, visto che Lewis Hamilton è riuscito a centrare un’eccellente seconda posizione, ma con un distacco oltre il secondo da Norris. Terza posizione per Fernando Alonso, mentre è “solo” quarto Max Verstappen, che ha faticato molto a tenere in pista la sua Red Bull per tutto il Q3.

Quinto Carlos Sainz, che è ancora il migliore tra i piloti Ferrari, mentre Charles Leclerc ha concluso in settima posizione, condizionato da un testacoda nel primo tentativo nel Q3. In mezzo alle due rosse, c’è Sergio Perez con l’altra Red Bull. Ottavo Oscar Piastri, mentre concludo la Top-10 le due Stake di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

HL SPRINT QUALIFYING GP CINA 2024

