Perché è stato ‘restituito’ il tempo a Norris: cosa è successo nelle qualifiche Sprint a Shanghai

Caos track-limits. I colpi di scena non sono mancati nel corso della Sprint Qualifying del GP della Cina, format legato alla prima Sprint Race della stagione di F1. Nel fine-settimana a Shanghai il week end è diverso dal solito e quest’oggi si sono tenute le qualifiche per definire lo schieramento della Sprint, in programma domani. Un time-attack con tanta incertezza.

In primis, piloti e squadre non avevano grandi riferimenti. Il Circus mancava dalla Cina da cinque anni e mai le vetture a effetto suolo avevano girato su questo tracciato. In più, il bitume sull’asfalto e l’arrivo della pioggia hanno creato ulteriore difficoltà. Su un tracciato molto scivoloso gli errori sono stati molti e diversi piloti, in frenata, sono andati lunghi.

Questa situazione ha dato il via al “Festival del track-limits”, ovvero diversi crono ottenuti dai piloti sono stati cancellati per essere andati oltre la pista, sfruttando la via di fuga in asfalto o anche andando sulla ghiaia come nell’ultima curva. Un qualcosa di particolare è accaduto con Lando Norris. Il britannico della McLaren ha ottenuto la p.1, ma in un primo momento il suo tempo era stato eliminato dalla classifica proprio essere andato oltre i limiti della pista nell’ultima curva.

Quando si pensava che Lewis Hamilton potesse festeggiare il primato di queste qualifiche, il nome di Norris è ricomparso, ma per quale motivo? A rispondere a questa domanda è stato il Team Principal della McLaren, Andrea Stella, che ha sottolineato come il giro di Lando fosse stato inizialmente eliminato dalla graduatoria perché i commissari avevano immaginato che, uscendo largo dall’ultima curva, potesse guadagnare anche nel lancio del giro successivo (quello della p.1).

Stella, infatti, ha sottolineato il fatto Norris sia stato rallentato dall’escursione in ghiaia, per questo la cancellazione nel giro successivo non è stata più considerata: “Il tempo è stato ripristinato dalla FIA stessa. Se vai fuori all’ultima curva riparti con una velocità molto più bassa e di fatto Lando ha perso quasi tre decimi perché è uscito all’ultima curva del giro precedente“, le parole dell’ingegnere italiano.