United Rugby Championship: le Zebre Parma cedono ai Glasgow Warriors

Si è conclusa allo Stadio Lanfranchi la sfida tra le Zebre Parma e i Glasgow Warriors, match valevole per la quindicesima giornata dell’United Rugby Championship. Per gli emiliani la volontà di tornare alla vittoria e cercare di togliersi dall’ultimo posto in classifica, per gli scozzesi, invece, la chance di avvicinare il Leinster in vetta. Ecco come è andata.

Partono bene le Zebre Parma, che mettono sotto pressione i Glasgow Warriors, recuperano il possesso nei 22 offensivi, obbligano gli scozzesi al fallo e sbloccano il match con Thomas Dominguez dalla piazzola. Warriors molto fallosi, ma Trulla manca un piazzato al 13’ e Zebre che non concretizzano il buon gioco fatto sin qui.

Sempre molto fallosi gli scozzesi, che faticano in difesa, e al 26’ Thomas Dominguez torna sulla piazzola e punteggio che va sul 6-0. Si sblocca Glasgow al 34’, quando al secondo tentativo da una touche nei 5 metri arrivano in meta con Hiddleston per il 6-7. E a tempo scaduto fiammata degli ospiti, che obbligano le Zebre Parma al fallo, nuova touche e nuovamente è Hiddleston ad andare oltre per il 6-14 con cui si va al riposo.

È sempre dalla piazzola che la squadra di Fabio Roselli prova a restare in partita e al 44’ è di nuovo Thomas Dominguez a trovare i pali per il 9-14 parziale. Ma è solo un momento, perché al 52’ la squadra ospite approfitta di un pallone rubato nella propria metà campo, risale il campo e segna col capitano Kyle Steyn per il 9-21. Ora le Zebre faticano a riaprire i giochi e al 68’ i Warriors conquistano anche il bonus offensivo andando in meta al largo nuovamente con Kyle Steyn. Match ormai chiuso e, così, arrivano anche la quinta e sesta marcatura scozzese, prima con Jamie Dobie al 76′ e poi con Horne al 78′ per il 9-40 finale.