United Rugby Championship: inizia il lungo sprint per i playoff

Si disputa questo weekend il quart’ultimo turno della stagione regolare dell’United Rugby Championship e l’avvincente corsa ai playoff entra veramente nel vivo. Con Leinster e Glasgow nettamente avanti, il Munster abbastanza tranquillo, di fatto ci sono otto squadre in corsa per gli altri cinque posti disponibili. Vediamo gli incroci di questo fine settimana.

Si parte venerdì sera con uno scontro diretto che interessa da vicino l’Italia. A Belfast, infatti, scendono in campo l’Ulster e la Benetton Treviso. I veneti sono attualmente quinti, ma con 42 punti hanno solo tre lunghezze di vantaggio sui nordirlandesi, attualmente decimi. Vincere a Belfast sarebbe quasi decisivo per staccare il biglietto playoff per i ragazzi di Marco Bortolami, mentre un ko rischia di ricacciarli proprio ai margini della top 8.

Sabato, poi, si parte con Zebre Parma-Glasgow Warriors. Gli emiliani sono fuori dai giochi, ma proveranno a rallentare la corsa degli scozzesi per provare a non chiudere la stagione all’ultimo posto. A seguire un altro scontro diretto in chiave playoff, con i sudafricani Bulls che ospitano i gallesi Ospreys. I Bulls sono quarti con 46 punti, ma non possono permettersi passi falsi contro degli Ospreys alla disperata caccia di punti, essendo attualmente settimi con 40 punti. Sempre sabato, a Cardiff, è l’Edimburgo ad andare a caccia di punti playoff, visto che gli scozzesi sono attualmente ottavi, ma con 39 punti e, dunque, in un folto gruppetto di squadre che puntano all’ultimo posto valido per la post season.

Post season cui puntano anche i Lions, anche loro a quota 39, che ospitano il Munster. Gli irlandesi, come detto, a 48 punti sono abbastanza tranquilli, ma una vittoria in Sudafrica darebbe la quasi certezza di un posto ai playoff. Anche gli Stormers devono vincere per consolidare la loro posizione, essendo attualmente sesti a 40 punti, ma per farlo dovranno vincere in casa contro i primi della classe del Leinster. Trasferta non impossibile, ma da vincere, per il Connacht, anch’esso a quota 39 punti, e che va a far visita al fanalino di coda, i Newport Dragons.