Nuoto, i convocati dell’Italia per gli Europei giovanili a Vilnius: Ragaini e Curtis guidano il gruppo azzurro

Ambizioni e voglia di fare. Gli Europei giovanili di nuoto, di scena a Vilnius (Lituania) dal 2 al 7 luglio, saranno un’occasione per vedere all’opera la nouvelle vague della vasca tricolore. Il Bel Paese deve dare seguito al proprio circolo virtuoso e la rassegna continentale per la Next Gen è un indicatore da considerare nel capire la bontà del movimento natatorio tra le corsie.

La squadra guidata dal tecnico responsabile delle squadre nazionali giovanili, Marco Menchinelli, vuol dar seguito agli ottimi riscontri del passato. Una compagine che si presenta con 43 unità, ovvero 19 ragazzi e 24 ragazze. Un gruppo numeroso e gli obiettivi sono chiari: medaglie e miglioramenti dei propri personali. Di seguito l’elenco dei convocati.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI GIOVANILI NUOTO VILNIUS 2024

UOMINI – Lorenzo Ballarati (CC Aniene), Davide Passafaro (CC Aniene), Matteo Palmisani (In Sport Rane Rosse), Daniele Del Signore (CC Aniene), Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche), Filippo Bertoni (CC Aniene), Daniele Momoni (Aurelia Nuoto), Carlos D’Ambrosio (Fondazione Bentegodi), Matteo Venini (In Sport Rane Rosse), Davide Lazzari (Ispra), Andrea Dondoli (Virtus Buonconvento), Mirko Chiaversoli (Team Centro Italia), Jacopo Barbotti (CC Aniene), Leonardo Perciballi (G. Sport Village), Alan Vergine (GAM Team Brescia), Emanuele Potenza (Icos Sc), Gabriele Valente (Nuotatori Pugliesi), Lorenzo Fuschini (Imolanuoto), Domenico De Gregorio (Olimpia Sport Village);

DONNE – Irene Mati (RN Florentia), Giada Alzetta (Leosport), Emma Giannelli (RN Florentia), Helena Musetti (CC Aniene), Giorgia Crepaldi (Libertas Nuoto Novara), Sara Curtis (CS Roero), Anna Porcari (Team Veneto), Cristiana Stevanato (Team Veneto), Chiara Sama (Team Rinascita Romagna), Lucrezia Domina (H. Sport Firenze), Giulia Pascareanu (RN Florentia), Benedetta Boscaro (Team Veneto), Veronica Quaggio (Nuoto Mira), Emma Arcudi (CUS Unime), Sofia Barba (Nuotatori Pugliesi), Giada Del Medico (Nandi ARS Loreto), Alessandra Gusperti (RN Trento), Caterina Santambrogio (In Sport Rane Rosse), Martina Fanunza (Promogest), Elisa Pignotti (Pol. Sambenedettese), Ludovica Terlizzi (Genova Nuoto My Sport), Bianca Nannucci (Livorno Aquatics), Lucrezia Mancini (Spoleto Nuoto), Greta Rossi (Sporting Club 63).

Nell’elenco spiccano i nomi di Sara Curtis e di Alessandro Ragaini che nell’ultima edizione degli Assoluti primaverili hanno staccato il biglietto per le Olimpiadi di Parigi. Chiaramente, la competizione continentale sarà una tappa di passaggio per loro in vista di Giochi in terra francese.