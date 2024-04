Tour of The Alps 2024, tappa di oggi Laives-Borgo Valsugana: orari, tv, altimetria, favoriti. Altra sfida in salita

Quarta e penultima tappa per il Tour of the Alps 2024. L’antipasto di Giro d’Italia sta vedendo diverse giornate ricche di colpi di scena nelle quali non c’è assolutamente un dominatore assoluto e dunque lo spettacolo non manca. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

La frazione regina di questo Tour of the Alps. Si comincia a salire dopo nemmeno sei chilometir passando per il Passo di San Lugano (15,2 km al 5,3%), discesa e altre due salite non categorizzate, quella di Sveseri (2,9 km al 9,2%) ed il Passo del Redebus (4,5 km all’8,9%, picco al 15% all’inizio). Si scende verso Zivignago e inizia la parte davvero dura: Passo del Compet verso Vetriolo Terme (9,6 km all’8,1%), salita che rimane spesso su quella pendenza con strappetti in doppia cifra. Poi il Passo del Vetriolo, anch’esso abbastanza esigente (11,1 km all’8,3%): si scollina ai -37, ci sarà un altro strappo, quello di Colle San marco (5,3 km al 7,1%) a dividere i corridori dal traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tutti a lanciare l’assalto alla maglia di leader della classifica generale di Juan Pedro Lopez. Lo spagnolo della Lidl-Trek dovrà difendersi e potrebbe pagare le fatiche di ieri. Subito dietro c’è Tobias Foss (Ineos Grenadiers), apparso molto brillante. I più attesi sono però Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL). In casa Italia l’uomo da seguire resta sicuramente un brillante Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious).

ORARI

Quarta tappa, Leifers/Laives – Borgo Valsugana (141.3km)

Orario di partenza: 11.20

Orario di arrivo: 15.30 circa

TERZA TAPPA TOUR OF THE ALPS 2024, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 13.35, Eurosport 1 dalle 13.35

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN, RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport dalle 11.00.