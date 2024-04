Giro d’Italia Next Gen, presentato il percorso della Corsa Rosa under 23

Oggi è stato presentato il percorso del Giro Next Gen 2024, ovvero la Corsa Rosa dedicata agli under 23 che dallo scorso anno ha cambiato denominazione. L’evento organizzato da RCS Sport andrà in scena dal 9 al 16 giugno, per un totale di otto tappe: una cronometro individuale, tre arrivi in salita, due frazioni riservate ai velocisti e due giornate su tracciato misto. Previsti 986 chilometri e 13.000 metri di dislivello.

Si incomincerà con una prova contro il tempo ad Aosta. Gli snodi in montagna saranno tre: la terza tappa con il traguardo posto a Pian della Mussa, la sesta con l’arrivo a Fosse e la settima con la conclusione a Zocca. Il Giro Next Gen si concluderà a Forlimpopoli. Si pedalerà esclusivamente al Nord tra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

PERCORSO GIRO NEXT GEN 2024

Prima tappa (9 giugno): Aosta – Aosta Tudor (11 km, cronometro individuale)

Seconda tappa (10 giugno): Aymavilles – Saint-Vincent (121 km)

Terza tappa (11 giugno): Verrès – Pian della Mussa (127 km)

Quarta tappa (12 giugno): Petrusio – Borgomanero (130 km)

Quinta tappa (13 giugno): Bergamo – Cremona (136 km)

Sesta tappa (14 giugno): Borgo Virgilio – Fosse (145 km)

Settima tappa (15 giugno): Montegrotto Terme – Zocca (170 km)

Ottava tappa (16 giugno): Cesena – Forlimpopoli (146 km)