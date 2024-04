Tour of the Alps 2024: la startlist e chi parteciperà. Ci sono Antonio Tiberi e Filippo Ganna

Ultimo test prima del Giro d’Italia: è l’ex Giro del Trentino, scatta domani il Tour of the Alps, giunto alla sua 47ma edizione. Al via alcuni dei possibili protagonisti della Corsa Rosa come Geraint Thomas, capitano della Ineos Grenadiers, e Ben O’Connor. In casa Italia occhi puntati su Antonio Tiberi ed un Filippo Ganna non sul suo percorso preferito, ma pronto a mettere nelle gambe chilometri.

Andiamo a scoprire la startlist completa.

STARTLIST TOUR OF THE ALPS 2024

INEOS GRENADIERS ✓

1 THOMAS Geraint

2 AUGUST Andrew

3 FOSS Tobias Svendsen

4 GANNA Filippo

5 PUCCIO Salvatore

6 RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar

7 SWIFT Ben

BORA – HANSGROHE ✓

11 HIGUITA Sergio

12 GAMPER Patrick

13 HERZOG Emil

14 PALZER Anton

15 BENEDETTI Cesare

16 KOCH Jonas

BAHRAIN VICTORIOUS ✓

21 BRUTTOMESSO Alberto

22 PICKERING Finlay

23 POELS Wouter

24 TIBERI Antonio

25 TRÆEN Torstein

26 TU Chih Hao

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM ✓

31 O’CONNOR Ben

32 PARET PEINTRE Aurélien

33 PARET PEINTRE Valentin

34 TRONCHON Bastien

35 WARBASSE Lawrence

36 DONNENWIRTH Tom

37 VERSCHUREN Killian

EF EDUCATION – EASYPOST ✓

41 CARR Simon

42 CARTHY Hugh John

43 CEPEDA Alexander Jefferson

44 CHAVES RUBIO Jhoan Esteb

45 BELOKI Markel

46 STEINHAUSER Georg

47 VAN DER LEE Jardi Christiaan

LIDL-TREK

51 CATALDO Dario

52 FELLINE Fabio

53 GHEBREIGZABHIER Amanu

54 LOPEZ PEREZ Juan Pedro

55 TESFAZION Natnael

56 VERONA QUINTANILLA Carl

57 KESSLER Cole

MOVISTAR TEAM ✓

61 BARTA William

62 JØRGENSEN NORSGAARD Matthias

63 MÜHLBERGER Gregor

64 PEDRERO Antonio

65 RANGEL COSTA Vinicius

66 SAMITIER SAMITIER Sergio

67 SOSA CUERVO Ivan Ramiro

TEAM JAYCO ALULA

71 BERHE Hagos Welay

72 DE MARCHI Alessandro

73 HARPER Chris

74 PEÑA JIMENEZ Jesus David

75 PORTER Rudy

76 SCOTSON Callum

77 ZANA Filippo

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

81 BARDET Romain

82 COMBAUD Romain

83 HAMILTON Christopher

84 LEEMREIZE Gijs

85 POOLE David Max

86 DHONDT Robbe

87 PEACE Oliver

CORRATEC VINI FANTINI

91 AMELLA Matteo

92 DEBONS Antoine

93 DARBELLAY Valentin

94 MURGANO Marco

95 MONACO Alessandro

96 OLIVERO Simone

97 PADUN Mark

EQUIPO KERN PHARMA

101 COBO CAYON Ivan

102 PARRA CUERDA Jose Felix

103 AGIRRE EGAÑA Jon

104 GUTIERREZ GONZALEZ Jorge

105 GARCIA PIERNA Carlos

106 RETEGI GOÑI Mikel

107 MARQUEZ ROMAN Marti

EUSKALTEL-EUSKADI

111 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel

112 BOU COMPANY Joan

113 ITURRIA SEGUROLA Mikel

114 MATE MARDONES Luis Angel

115 CUADRADO RUIZ DE GAUNA

116 ALUSTIZA GOENAGA Nicolas

117 ETXEBERRIA ZAFRA Asier

TDT-UNIBET

121 PAIGE Charles

122 MAIRE Adrien

123 HUYET Baptiste

124 INKELAAR Kevin

125 STOCKMAN Abram

126 BOUTS Jordy

127 LOOCKX Lander

TEAM POLTI KOMETA

131 BAIS Mattia

132 BAIS Davide

133 DOUBLE Paul

134 FABBRO Matteo

135 GAROSIO Andrea

136 MUÑOZ LLANA Francisco

137 PIGANZOLI Davide

TUDOR PRO CYCLING TEAM

141 BRUN Nils

142 PELLAUD Simon

143 STORER Michael

144 STORK Florian

145 RONDEL Mathys

146 THALMANN Roland

147 WILKSCH Hannes

VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE’

151 COVILI Luca

152 LUCCA Riccardo

153 MARTINELLI Alessio

154 PELLIZZARI Giulio

155 PINARELLO Alessandro

156 SCALCO Matteo

157 TOLIO Alex

JCL TEAM UKYO

161 MASUDA Nariyuki

162 CARBONI Giovanni

163 ISHIBASHI Manabu

164 KOISHI Yuma

165 OKA Atsushi

166 PESENTI Thomas

167 YAMAMOTO Masaki

AUSTRIA

171 PERNSTEINER Hermann

172 MESSNER Martin

173 SCHRETTL Marco

174 SCHÖNBERGER Sebastian

175 PÖSTLBERGER Lukas

176 PUTZ Sebastian

177 VERMEULEN Moran