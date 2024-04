Amstel Gold Race femminile 2024 oggi: orari, favorite, tv, altimetria. Muri a profusione, c’è Longo Borghini

Anche l’Amstel Gold Race ha la propria controparte femminile. La corsa olandese è arrivata alla sua decima edizione, nonostante trova la sua nascita nel 2001; dopo una lunga pausa di riflessione, dal 2004 al 2016, si è tornati a riproporre la corsa dal 2017, diventando immediatamente una delle più interessanti del panorama mondiale.

PERCORSO

157,8 i chilometri da percorrere, quasi 100 in meno rispetto alla gara maschile, ma ci sono comunque ben 21 muri da scalare. Nella prima metà di gara c’è ad esempio il Kruisberg, non affrontato nella gara maschile, mentre il circuito finale, da ripetere cinque volte, è più breve e nervoso: ci sono quasi di fila il Geulhemmerberg, il Bemelerberg ed il Cauberg, dopo cui si passerà sull’arrivo.

ALTIMETRIA

FAVORITE

Solitamente questa gara è appannaggio delle atlete di casa; lo scorso anno fu Demi Vollering (SD Worx) ad imporsi ma non sembra avere la gamba giusta. Una delle massime favorite, se non la favorita, può essere Elisa Longo Borghini, che si è portata a casa Giro delle Fiandre e Freccia del Brabante. Le rivali non mancheranno: dalla campionessa del mondo Lotte Kopecky ad Ashleigh Moolman (AG Insurance-Soudal), con Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM), Shirin Van Anrooij (Lidl-Trek) e Maci Garcia (Liv AlUla Jayco) che tenteranno di inserirsi.

ORARI

Orario di partenza: 10.00

Orario di arrivo: 14.08-14.15

AMSTEL GOLD RACE DONNE, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, dalle 13.00, Raisport, dalle 13.00

Diretta streaming: Eurosport.it, DAZN, NOW, SkyGo, Discovery+, dalle 13.00, RaiPlay, dalle 13.00