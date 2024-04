Mountain Bike, Coppa del Mondo: Riley Amos vince la gara U23 di Cross Country. Lontano Paccagnella

È lo statunitense Riley Amos ad inaugurare la Coppa del Mondo Under23 di Cross Country Olimpico. L’uomo della Trek Factory Racing Pirelli si dimostra ancora il più forte dopo il trionfo di ieri nello Short Track, arrivando sul traguardo di Mairiporâ al termine di una cavalcata solitaria.

A fare l’andatura a inizio gara è il ventenne svizzero Finn Treudler, e piano piano se ne va via, spingendo all’inizio del primo vero giro, scremando il gruppo: tengono il ritmo il francese Luca Martin e gli statunitensi Riley Amos e Bjorn Riley, poco più lontano il brasiliano Alex Junior Malacarne.

Verso il termine del secondo giro Treudler però perde ritmo e si fa raggiungere e superare sa Martin, Amos e Riley che per un po’ fanno gara a loro, prima di essere ripresi dall’elvetico. Il quartetto va avanti assieme per un po’, prima del tentativo di Amos al termine della terza tornata andando a vincere in 1h 6’21” avanti al connazionale Riley e a Treudler. L’azzurro Elian Paccagnella chiude ventiquattresimo a oltre cinque minuti dal vincitore.