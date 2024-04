Tiro con l’arco, Mauro Nespoli si impone nel ranking round dello Spring Arrows di Antalya

Mauro Nespoli comincia con il piglio giusto la stagione outdoor olimpica e stampa il miglior punteggio assoluto sulle 72 frecce del ranking round al Kahraman Bagatir Spring Arrows Tournament 2024, evento in corso di svolgimento ad Antalya (Turchia) che assegna punti preziosi per il ranking mondiale a squadre nell’ottica di un eventuale ripescaggio a cinque cerchi.

L’argento olimpico individuale di Tokyo 2021 ha dominato la scena nelle qualifiche, ottenendo 687 punti (+6 sul terzetto inseguitore composto dal fenomeno turco Mete Gazoz e dai francesi Nicolas Bernardi e Jean-Charles Valladont) e aggiudicandosi la prima testa di serie del tabellone individuale a eliminazione diretta.

Molto bene in chiave azzurra anche il giovane Matteo Borsani, ottavo con 679 punti, mentre sono rimasti più attardati Federico Musolesi e Alessandro Paoli rispettivamente in 20ma e 23ma piazza con 668 e 666 punti. L’Italia ha chiuso il ranking round al secondo posto nella classifica a squadre con 2034 punti (totalizzati dai migliori tre azzurri in classifica), a -7 dalla Francia.

Buoni riscontri anche per il settore femminile, con quattro arciere nostrane tra le prime 17 delle qualifiche. Chiara Rebagliati si è rivelata la migliore della pattuglia tricolore in sesta posizione assoluta con 661 punti, ma hanno ben figurato anche Tatiana Andreoli al 9° posto con 656 punti, Lucilla Boari 13ma con 650 punti e la giovane Roberta Di Francesco 17ma con 647 punti. Al comando la tedesca Katharina Bauer con 674 punti. La squadra italiana ha firmato il terzo punteggio del ranking round a quota 1967 punti, dietro solamente a Germania (1988) e Turchia (1978).