Olimpiadi Parigi 2024, aumento dei casi di dengue in Francia: cosa è e quali sono i rischi

Una situazione da verificare. Come riportato dal portale insidethegames.biz, la Francia ha registrato un numero record di casi importati di dengue, ad appena tre mesi prima dell’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Questo è quanto hanno riportato martedì le autorità sanitarie transalpine.

Dall’inizio dell’anno si sono verificati 1.700 casi in tutto il Paese e ciò si sta rivelando motivo di preoccupazione in vista della rassegna a Cinque Cerchi. Il direttore generale della sanità francese, Gregory Emery, si è affrettato a lanciare il duro avvertimento in una conferenza stampa. “Dal 1° gennaio 2024, 1.679 casi di dengue sono stati importati nella Francia metropolitana, contro 131 nello stesso periodo del 2023. Questi casi corrispondono a persone che hanno viaggiato in regioni del mondo, come le Antille francesi, dove il virus viene trasmesso dalle zanzare della specie Aedes albopictus“, ha dichiarato Emery.

“È un quindi un riflesso di quanto sta accadendo nelle Antille e, più in generale, in America Latina e nei Caraibi, dove la dengue circola dall’inizio dell’anno a livelli senza precedenti“, ha aggiunto la direttrice di Sante Publique France, Caroline Semaille. Le autorità sanitarie hanno invitato le persone a “rimanere vigili e seguire un certo modus operandi per limitare la proliferazione delle zanzare”. Gli esperti ritengono che il cambiamento climatico sia il responsabile diretto di questo fenomeno. Ma cosa è la dengue?

Parliamo di una malattia virale prevalentemente diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali del mondo. È causata da una famiglia di quattro virus simili tra loro: Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4. La trasmissione avviene principalmente attraverso la puntura di una zanzara infetta, in particolare della specie Aedes aegypti, ma anche da Aedes albopictus, come già sottolineato.

Non esiste un trattamento antivirale specifico e la gestione del singolo caso consiste principalmente nell’alleviare i sintomi. È consigliato assicurare un adeguato riposo, somministrare farmaci per abbassare la febbre e garantire buoni livelli di idratazione. In alcuni casi la malattia può evolvere in una forma importante in cui si manifestano sintomi emorragici. In rari casi la malattia può essere fatale. Di conseguenza, la dengue rappresenta una emergenza medica. Ecco che, a non molto dai Giochi, sarà necessario prestare particolare attenzione.