Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per gli Europei ed il Preolimpico continentale di Essen

Dal 5 al 12 maggio Essen ospiterà un doppio appuntamento cruciale per la stagione outdoor del tiro con l’arco italiano: il torneo europeo di qualificazione olimpica (5-6 maggio) ed i Campionati Europei (8-12 maggio). La località tedesca ospiterà dunque in rapida successione due eventi con in palio gli ultimi pass a cinque cerchi continentali in attesa del Preolimpico mondiale di Antalya (con a seguire i ripescaggi tramite ranking).

L’Italia, già certa di una quota individuale femminile (grazie al bronzo di Chiara Rebagliati agli European Games 2023), prenderà dunque parte al Preolimpico europeo solamente in campo maschile con l’obiettivo di assicurarsi un pass individuale anche tra gli uomini. Gli Europei avranno però un peso specifico superiore, perché le prove a squadre monosesso assegneranno una carta olimpica (che garantisce la presenza di 3 rappresentanti anche nell’individuale ai Giochi) per sesso ai Paesi non ancora qualificati con i terzetti.

Il movimento azzurro punta proprio a questo traguardo in entrambi i settori, per completare l’en plein e presentarsi a Parigi con il contingente massimo di 6 atleti (3 uomini e 3 donne). Nel frattempo l’Italia ha convocato per Essen i seguenti arcieri per quanto riguarda la specialità olimpica del ricurvo: Mauro Nespoli, Federico Musolesi, Alessandro Paoli (impegnati al Preolimpico e agli Europei) al maschile e Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati (presenti solamente agli Europei) al femminile.