Tiro a volo: Jessica Rossi in piena corsa dopo 50 piattelli al Preolimpico di Doha

Si è conclusa la prima parte di qualificazioni a Doha, città del Qatar che ospita in questi giorni il Torneo Preolimpico di tiro a volo. La prima gara a concludersi in questo giorno inaugurale di competizioni è stata quella della trap femminile (specialità che ha già conquistato i pass a disposizione), con Jessica Rossi in piena corsa per il vertice.

L’azzurra, che ha conquistato la carta olimpica lo scorso giugno ai Giochi Europei di Cracovia, dopo 50 piattelli si è infatti collocata nel gruppo del quarto posto con il bottino di 47/50. Nello specifico l’oro a Londra 2012 ha mancato tre colpi nella prima serie e soltanto uno nella seconda, condividendo lo stesso numero con altre undici concorrenti. Nel gruppo del quinto posto, a quota 46, spicca invece Maria Lucia Palmitessa, la quale ha rotto 23 piattelli per serie.

L’unica partecipante a rivelarsi in grado di compiere un percorso netto è stata invece la Kazaka Mariya Dmitryenko, davvero precisa con il totale di 50. Sono invece quattro le atlete fermatesi a quota 49/50: stiamo parlando di Shahad Alhawal (Kuwait), Selin Ali (Bulgaria), Augusta Rose Campos-Martyn (Porto Rico) e di Alessandra Perilli (San Marino). Sei invece le personalità attestatesi in terza posizione con 48/50.

Domani, lunedì 22 aprile, le qualificazioni proseguiranno con altri 50 piattelli. L’orario di inizio è fissato per le 6:30 (ora italiana).