Tiro a segno, Preolimpico Rio 2024: nella pistola 10 metri femminile pass per Thailandia ed India

Sono stati assegnati a Rio de Janeiro, in Brasile, nel torneo finale di qualificazione olimpica del tiro a segno, i primi due pass in palio: nella pistola 10 metri femminile centrano il biglietto non nominale per Parigi 2024 la Thailandia e l’India, con quest’ultimo Paese che completa così il contingente massimo in questo sport, avendo ottenuto due slot in ciascuna delle otto specialità individuali in programma (potendo schierare anche due coppie in ciascuna delle due prove miste).

Il successo, però, va all’armena Elmira Karapetyan, già in possesso del pass olimpico in questa specialità, che all’ultimo colpo (10.5 contro 8.6) batte la thailandese Kamonlak Saencha per 240.7 a 240.5. Terza piazza e carta olimpica non nominale per l’indiana Palak Palak, fuori a due colpi dal termine a quota 217.6.

Quarta piazza per la magiara Veronika Major, eliminata con 196.5, mentre è quinta l’altra indiana giunta in finale, Sainyam Sainyam, fuori a quota 176.7. Sesta la georgiana Mariami Prodiashvili con 154.5, settima la transalpina Annabelle Pioch a quota 134.5, ottava l’azera Nigar Nasirova con 114.3.

Fuori ieri nelle qualificazioni le tre azzurre in gara: 55ma Sara Costantino con 561 (10x), 58ma Chiara Giancamilli a quota 561 (8x), 71ma Maria Varricchio con 552 (10x).