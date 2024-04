Tiro a segno, azzurri fuori dalla finale nella pistola 25 m al Preolimpico

Giornata negativa per la Nazionale italiana impegnata al torneo preolimpico 2024 di tiro a segno, evento in fase di svolgimento in Brasile, precisamente a Rio De Janeiro. Nella pistola 25 m i tre azzurri Massimo Spinella, Riccardo Mazzetti ed Anrea Morassaut non hanno centrato l’appuntamento con le prime sei posti della qualificazione, salutando così la possibilità di giocarsi la finale prevista per domani.

L’atleta ad andarci più vicino è stato Massimo Spinella, il quale ha chiuso la prova all’undicesimo posto con il totale di 576, score condiviso con Anang Yulinato e Volodymir Pasternak, rispettivamente nono e decimo. Diciottesima piazza poi per Riccardo Mazzetti che, con il totale di 572, ha preceduto il connazionale Andrea Morassut, diciannovesimo con 571.

Al vertice svetta la grande precisione del ceco Matej Rampula, il quale ha raccolto 587 arginando il transalpino Clement Bessaguet, secondo con 586 davanti al cubano Leuris Pupo con 584. Ai ridossi della top 3 spicca poi un altro francese, Jean Quiquampoix, abile a guadagnare 583 staccando nettamente Martin Pdhrasky e Keith Sanderson, rispettivamente quinto e sesto con 579.

La Finale si svolgerà domani, venerdì 19 aprile, a partire dalle ore 19:00 italiane.