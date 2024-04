Parigi 2024, accesa la fiamma olimpica a Olympia. Entra nel vivo il countdown verso i Giochi

A 101 giorni dal via ufficiale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, quest’oggi è stata accesa la fiamma olimpica durante la tradizionale cerimonia andata in scena a Olimpia, in Grecia. Il “fuoco sacro” è tornato dunque ad ardere in vista della 33ma edizione della rassegna estiva a cinque cerchi in era moderna, che scatterà il 26 luglio con la Cerimonia d’Apertura.

L’evento odierno è andato in scena davanti alle rovine del Tempio di Hera, risalente a circa 2.600 anni fa, con l’attrice Mary Mina che ha utilizzato la fiamma di riserva creata nella giornata di ieri durante le prove generali a causa del cielo nuvoloso che ha impedito di far convergere i raggi del sole all’interno di uno specchio cilindrico parabolico.

La fiamma olimpica comincia adesso un lungo viaggio di quasi cento giorni che attraverserà il Peloponneso prima di dirigersi via mare a bordo della Belem (famosa nave a tre alberi varata per la prima volta nel 1896) verso la Francia dove giungerà in pompa magna a Marsiglia l’8 maggio. Stamattina, sulle note dell’inno olimpico eseguito dalla mezzosoprano Joyce DiDonato, la fiaccola è andata nelle mani di Stefanos Ntouskos, campione olimpico di canottaggio a Tokyo 2020, che verrà succeduto dalla nuotatrice francese Laure Manaudou.