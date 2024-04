Tiberi protagonista al Tour of the Alps: “Ci siamo anche noi italiani. Le gambe hanno risposto bene”

Altra giornata eccellente per Antonio Tiberi che continua a mettere in mostra una super condizione al Tour of the Alps. Nella quarta tappa l’azzurro della Bahrain-Victorious si è difeso benissimo in salita, provando anche ad attaccare: sesta piazza di giornata sul traguardo di Borgo Valsugana e terza posizione in classifica generale ora.

Le sue parole al microfono di Tina Ruggeri di InBici nel post gara: “È stata parecchio faticosa oggi, però per fortuna dopo una giornata come ieri la gamba era buona e sono riuscito a recuperare bene”.

Ottimi i giovani azzurri con anche i piazzamenti di Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli: “Noi italiani siamo presenti e piano piano ci stiamo facendo vedere”.

In ogni caso per Tiberi una conferma importante: sarà forse in casa Italia la carta più importante da giocare al Giro e, vista la condizione, si può sicuramente ambire ad una top-10.