Tennistavolo, ci sarà un doppio derby cinese nelle finali della Coppa del Mondo di Macao

La Coppa del Mondo maschile e femminile 2024 di tennistavolo, è entrata nel vivo a Macao, dove si sono disputate le semifinali sia con gli uomini che con le donne: nella seconda fase ad eliminazione diretta della manifestazione si è tornati al classico format al meglio dei sette game. Ci sarà un doppio derby cinese nelle due finali in programma domani.

Nel torneo femminile la numero 1 del mondo, la cinese Sun Yingsha, è tornata in finale dopo aver battuto la connazionale Chen Meng al termine di una battaglia sportiva durata quasi due ore per 4-2 (11-13, 12-10, 11-6, 1-11, 14-12, 11-9) e domani affronterà nell’ultimo atto l’altra cinese Wang Manyu, che è arrivata in finale al suo debutto assoluto nella manifestazione eliminando in semifinale la nipponica Miwa Harimoto per 4-2 (11-9, 11-6, 6-11, 11-6, 9-11, 13-11).

Nel tabellone maschile il cinese Ma Long ha sconfitto dopo oltre due anni il numero 1 del mondo, il connazionale Wang Chuqin, battuto per 4-0 (11-9, 12-10, 11-6, 14-12), centrando la quinta finale nella manifestazione, che domani giocherà contro l’altro cinese Lin Gaoyuan, che per la prima volta ha raggiunto l’ultimo atto della competizione dopo aver battuto quest’oggi il nipponico Tomokazu Harimoto per 4-0 (11-9, 11-6, 11-6, 11-1).

COPPA DEL MONDO TENNISTAVOLO – RISULTATI 20 APRILE

Semifinali maschili

Tomokazu Harimoto (Giappone) – Lin Gaoyuan (Cina) 0-4 (9-11, 6-11, 6-11, 1-11)

Wang Chuqin (Cina) – Ma Long (Cina) 0-4 (9-11, 10-12, 6-11, 12-14)

Semifinali femminili

Sun Yingsha (Cina) – Chen Meng (Cina) 4-2 (11-13, 12-10, 11-6, 1-11, 14-12, 11-9)

Miwa Harimoto (Giappone) – Wang Manyu (Cina) 2-4 (9-11, 6-11, 11-6, 6-11, 11-9, 11-13)