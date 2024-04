Tennistavolo, Coppa del Mondo Macao 2024: eliminato a sorpresa Fan Zhendong, avanti le favorite al femminile

Quinta e terzultima giornata della Coppa del Mondo 2024 di tennistavolo in quel di Macao (Cina). Un venerdì interamente dedicato ai quarti di finale sia al maschile che al femminile, con i giocatori e le giocatrici che andranno a giocarsi la semifinale che si sono decisi.

Al maschile avanza ancora il numero 1 del tabellone, il cinese Wang Chuqin, che non ha avuto difficoltà nello sbarazzarsi del coreano Jang Woojin per 4-1 (11-6, 11-4, 11-2, 9-11, 11-5) e affronterà il connazionale e numero 4 del mondo Ma Long, che ha superato per 4-2 Shunsuke Togami rimontando un game di svantaggio (5-11, 11-5, 7-11, 11-7, 11-3, 11-3).

Seconda semifinale che presenta invece dei nomi sorprendenti: è stata eliminata la testa di serie numero 2 Fan Zhendong per mano della testa di serie numero 8 Lin Gaoyuan per 4-2, piazzando l’allungo decisivo negli ultimi due parziali (11-7, 6-11, 11-7, 6-11, 12-10, 11-7). Si è chiusa invece la cavalcata dello svedese Anton Kallberg, sconfitto per 4 game a 2 dal giapponese numero 9 del mondo Tomokazu Harimoto in rimonta (9-11, 11-7, 9-11, 11-9, 11-9, 11-4)

Nel tabellone femminile vince ancora la numero 1 del mondo, la cinese Sun Yingsha: la prima forza del torneo ha condotto bene la sfida contro la cinese di Taipei Cheng I-Ching, rimanendo sempre al comando dell’incontro e spuntandola per 4-2 (11-5, 11-2, 9-11, 11-7, 10-12, 11-5). Sfiderà in un derby la connazionale Chen Meng, testa di serie numero 4, oggi vincitrice con un secco 4-0 sulla giapponese Miu Hirano (11-5, 11-8, 11-9, 11-6).

L’altra semifinale vedrà invece impegnate la numero 2 del mondo, la cinese Wang Manyu e la numero 12 del ranking globale, la giapponese Miwa Harimoto. Wang ha battuto con un 4-1 mai in discussione la nipponica Hina Hayata (11-8, 11-7, 8-11, 11-6, 11-8), mentre Harimoto ha superato per 4-1 la portoricana Adriana Diaz (11-3, 11-7, 11-2, 8-11, 11-8).