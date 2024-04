Tennis, Rafael Nadal conferma la sua presenza a Barcellona e fa una rivelazione

La conferma che ci si aspettava. Lo spagnolo Rafael Nadal sarà in campo domani (ore 16.00) per affrontare il primo turno dell’ATP500 di Barcellona, opposto a Flavio Cobolli. Dopo i tanti forfait dell’ultimo secondo, ritroveremo l’asso nativo di Manacor, ricordando l’ultima apparizione a Brisbane (Australia) dei primi giorni del 2024.

Da quella sconfitta contro l’australiano Jordan Thompson, tanti ritiri prima di giocare dovuti a un fisico decisamente logoro. Tuttavia, Rafa non vuol gettare la spugna e continuare a mettersi in discussione. Reduce da sessioni di allenamento confortanti in Catalogna, il campione iberico ha sciolto le riserve e davanti ai microfoni ha espresso quello che già si era compreso.

“Essere al Barcellona è un regalo, sono venuto qui all’ultimo minuto, perché non sapevo se avrei giocato, ma domani sarò in campo. Lo considero il mio ultimo anno, perché adesso ho questa sensazione. Non poter giocare a Montecarlo la settimana scorsa mi ha fatto male, ma le cose sono migliorate e mi sento pronto per giocare, continuo con questa speranza“, ha dichiarato.

“Le mie sensazioni in allenamento erano migliori di quelle che avevo a Maiorca. Vedremo come andrà, non sono riuscito ad allenare molto il servizio, ho provato a fare carichi progressivi, c’è incertezza, ma è quello che voglio fare: continuare a competere e a divertirmi. Sarà il mio ultimo anno qui a Barcellona“, ha aggiunto.