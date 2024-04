Tennis, Matteo Berrettini non sarà al via del torneo di Monaco di Baviera: dove giocherà il romano

Questioni di priorità? Potrebbe essere. Matteo Berrettini ha deciso di cancellarsi dal torneo di Monaco di Baviera, ATP250 sulla terra rossa tedesca che avrebbe dovuto vederlo al via la prossima settimana. Ad annunciarlo è stato il direttore dell’evento bavarese, Patrick Kühnen, che ha rivelato che al posto del tennista nostrano ci sarà l’americano Taylor Fritz.

Munich TD Patrick Kühnen just unvealed the @BMWOpen24 winner’s car and announced that Matteo Berrettini had to withdraw from the tournament but Taylor Fritz will be part of the line-up.#ATPTour #Munich #BMWOPEN pic.twitter.com/znKD0K7Cys — Florian Heer (@Florian_Heer) April 12, 2024

Non si conoscono le ragioni, ma non ci dovrebbero problemi fisici per Matteo. La scelta sarebbe solo dettata da una programmazione in divenire, considerando un percorso che l’ha visto spingersi alla Finale del Challenger175 a Phoenix e al successo dell’ATP250 di Marrakech. Si può pensare che Berrettini voglia tirare un po’ il fiato per poter dare il meglio in tornei che sono prioritari per lui.

Il riferimento è al Masters1000 di Madrid e agli Internazionali d’Italia a Roma, a precedere il Roland Garros. Sulla terra rossa spagnola il classe ’96 tricolore sfrutterà la regola del ranking protetto, cimentandosi su campi che potrebbero fare al caso suo, ricordando l’atto conclusivo raggiunto nel 2021 (sconfitta in tre set da Alexander Zverev).

E poi al Foro Italico (wild card) si vorrà essere presente, essendo per lui il torneo di casa per eccellenza, a cui non ha potuto prendere parte l’anno scorso per i suoi problemi fisici. Tutto dovrà portarlo poi al massimo della condizione a Parigi, ma soprattutto ai tornei sull’erba dove ci sono programma ambiziosi.