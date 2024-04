ATP Montecarlo 2024, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori si fermano nei quarti contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel tabellone di doppio del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo: la coppia italiana viene battuta dal duo composto dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic, che si impone per 6-3 7-6 (4) in un’ora e venticinque minuti di gioco. Per loro domani in semifinale sfida contro la coppia vincente tra Marcelo Melo/Alexander Zverev e Taylor Fritz/Holger Rune.

Nel primo set gli azzurri vanno sotto nel quarto game, quando cedono la battuta a quindici, poi non hanno più occasione di rientrare: Arevalo e Pavic in cinque turni complessivi al servizio concedono agli azzurri appena tre punti e così vanno a chiudere sul 6-3 dopo 29 minuti di gioco.

Nella seconda partita il canovaccio sembra il medesimo, con la coppia italiana che perde il servizio a quindici nel terzo game: questa volta, però arriva la reazione di Bolelli e Vavassori, che centrano l’immediato controbreak al punto decisivo. Senza ulteriori break point si arriva al tiebreak: Arevalo e Pavic scappano sul 3-0, ma la coppia azzurra recupera e torna sul 3-3. Nuovo allungo di Arevalo e Pavic sul 5-3, gli azzurri accorciano sul 4-5, ma col servizio a disposizione Arevalo e Pavic vincono per 7-4 dopo 56 minuti.

Le statistiche sono quasi tutte a favore di Arevalo e Pavic: 67 punti vinti contro 52, 89% di punti vinti con la prima contro il 70%. Il salvadoregno ed il croato concedono appena 4 punti sulla prima di servizio, servita però soltanto nel 60% dei casi, e convertono entrambe le palle break avute a disposizione.