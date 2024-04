Tennis, gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA della settimana 15-21 aprile

Quasi in archivio Montecarlo, si torna al normale ritmo settimanale sulla terra rossa. Sei i tornei previsti tra uomini e donne, vediamo insieme quali sono gli azzurri che saranno in campo in questi giorni dal 15 al 21 aprile.

Iniziamo da Barcellona, dove c’è la spedizione azzurra più nutrita della settimana. Lorenzo Musetti guida la carica da decima testa di serie, usufruendo di un bye ed inserito nella parte di tabellone con Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Flavio Cobolli avrà un debutto che porterà comunque nel cuore negli anni a venire con Rafa Nadal, mentre per Matteo Arnaldi c’è l’insidia Arthur Cazaux. Ancora in lizza per un posto Andrea Vavassori e Gianluca Mager, impegnati nel turno decisivo di qualificazione: per loro rispettivamente il francese Harold Mayot e l’argentino Marco Trungelliti.

Tre azzurri già in tabellone anche al Tiriac Open di Bucarest. Esiste il ‘rischio’ di un derby tricolore agli ottavi di finale, poiché Luca Nardi e Luciano Darderi sono inseriti nello stesso spicchio di tabellone. Ma prima dovranno affrontare due avversari insidiosi sulla terra rossa, il brasiliano Thiago Seyboth Wild e l’argentino Mariano Navone. Dall’altra parte Lorenzo Sonego, titolare della sesta testa di serie, avrà parecchia pressione contro il brasiliano Joao Fonseca, vincitore dell’ultimo US Open juniores (battendo Federico Cinà in semifinale) e facendosi notare nel torneo di casa battendo al debutto Cristian Garin. In lizza anche Stefano Travaglia e Giulio Zeppieri, che dovranno passare dalle qualificazioni. A Monaco di Baviera, dopo il forfait di Matteo Berrettini che ha preferito riposare in vista dei 1000 di Madrid e Roma, sarà solo uno l’azzurro in tabellone e uscirà dal match del turno decisivo del tabellone cadetto tra Andrea Pellegrino e Francesco Passaro.

In campo femminile, il torneo di spicco è il 500 di Stoccarda, in cui vedremo buona parte della top 10 mondiale come Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Coco Gauff. Fuori dalle teste di serie solo per un posto Jasmine Paolini, ormai a pieno titolo una top 15 mondiale, mentre deve ancora sgomitare Sara Errani, che se la vedrà con Anna Kalinskaya per prendersi un posto nel tabellone principale. Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan hanno invece optato per Rouen, non avendo troppa fortuna nei sorteggi: per la prima c’è Caroline Garcia, la seconda invece se la vedrà con Naomi Osaka in un terreno però a lei più congeniale. Niente azzurre invece nel 125 di Oeiras (Portogallo).