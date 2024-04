Boxe, termina l’avventura di Olena Savchuk agli Europei: nitida sconfitta ai quarti

Olena Savchuk è stata sconfitta nettamente dalla rumena Perijoc Lacramioara nei quarti di finale degli Europei 2024 di boxe. La pugile italiana ha perso con verdetto unanime (5-0: cinque 30-27) e non è così riuscita a entrare in zona medaglie nella categoria fino a 54 kg. Il nostro peso gallo, al suo esordio in questa rassegna continentale, si è sempre trovata costretta a rincorrere contro un’avversaria apparsa superiore dal punto di vista tecnico e agonistico.

La 29enne, che lo scorso anno si spinse fino ai quarti di finale dei Mondiali, ha sofferto il continuo incidere della rumena, capace di mostrare una maggiore velocità di gambe e di braccia. Olena Savchuk ha voltato le spalle in alcune occasioni ed è stata pressata in maniera incessante da Lacramioara, che con svariate combinazioni al corpo ha fiaccato la resistenza della nostra portacolori. Nell’arco dei nove minuti si è visto poco da parte dell’azzurra, che ha faticato a entrare nel match e non è riuscita a esprimere il proprio potenziale.