Superbike, Petrucci out per Assen: al suo posto Nicholas Spinelli

Niente Assen per Danilo Petrucci. Il pilota del Team Barni non riuscirà a presenziare nel prossimo weekend di Superbike tra il 19 ed il 21 aprile a causa della bruttissima caduta in motocross che lo sta costringendo in ospedale con la frattura della clavicola destra e della mandibola. Al suo posto la squadra italiana ha deciso di dare una chance a Nicholas Spinelli.

Ventitrè anni da compiere l’11 giugno, Spinelli è stato campione italiano Supersport nel 2022, debuttando anche nel Mondiale di categoria nella stessa annata conquistando un punto a Misano. Lo scorso anno la prima stagione completa con una Yamaha, con un podio in gara-1 di Phillip Island ed il quattordicesimo posto in classifica con 74 punti, saltando però tre gare. Una di queste assenze è arrivata per la contemporanea partecipazione al Mondiale MotoE con la Ducati, dove ha chiuso sesto con un successo nell’ultima gara di San Marino.

La sua stagione era iniziata sempre nella categoria elettrica con il team Tech3 E-Racing, vincendo al debutto a Portimao. Ora la chiamata della Superbike: “Mi dispiace tantissimo per l’incidente di Danilo e gli auguro di rimettersi presto – afferma Spinelli – ma sono davvero felice di questa chiamata. Correre con i big della Superbike è un sogno che si avvera, ce la metterò tutta per far bene e godermi questa esperienza. Un grande ringraziamento a Marco Barnabò e a tutto il team che crede ancora in me dopo la stagione che abbiamo fatto insieme“.

Tornando a Petrux, il ternano rimarrà ancora ricoverato all’ospedale Le Torrette di Ancona per operare la frattura alla clavicola; l’obiettivo per lui sarà quello di tornare in pista nei test di inizio giugno a Misano, che precedono l’appuntamento mondiale.