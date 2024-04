Superbike, chi è Nicholas Spinelli: dalla MotoE al trionfo al debutto ad Assen

Nicholas Spinelli lo ricorderà per sempre questo sabato 20 aprile 2024. Il pilota italiano, catapultato nel campionato mondiale di Superbike nel Team Barni in sostituzione di Danilo Petrucci, ha vissuto una sorta di favola ad Assen (Paesi Bassi). Nell’Università del Motociclismo, il centauro nostrano ha vinto una gara-1 folle e imprevedibile.

Una prima manche condizionata da una pista maculata (un po’ asciutta e un po’ bagnata) e Spinelli ha rischiato la strategia delle gomme intermedie, venendo premiato anche dall’interruzione a 7 giri dalla fine per una perdita d’olio dalla Yamaha di Andrea Locatelli. Conclusione: 2/3 della prova completati e quindi primo successo nella categoria in cassaforte.

Chi è quindi questo pilota di 23 anni? La sua carriera ha preso il via nei campionati nazionali italiani nel 2010, vincendo nel 2011 il suo primo titolo nell’Europeo minimoto Junior A. Nel 2013 ha fatto suo l’Europeo MiniGP 50cc ed è passato al CIV PreMoto3 125 2 tempi, rimanendosi due anni e finendo secondo nel 2014 e quarto nel 2015. L’anno seguente si è cimentato sempre nella Moto3 del CIV, giungendo secondo e vincendo i titoli nel 2017 e nel 2019.

Parlando però di un ragazzo dal fisico non da fantino, Nicholas ha deciso di competere in altre categorie e imponendosi nel 2022 nella classe Supersport Next Generation. Lo stesso anno ha fatto il suo debutto nel Mondiale Supersport, nella tappa di Misano sulla Ducati Panigale V2 della squadra D34G Racing in sostituzione dell’infortunato Filippo Fuligni. 15º in gara 1, ha conquistato i suoi primi punti.

L’anno scorso è stato ingaggiato dal team VFT Racing Yamaha e in MotoE dal Pons Racing 40 con Mattia Casadei come compagno di squadra. In Supersport ha ottenuto il suo primo podio mondiale dopo aver terminato la gara-1 di Phillip Island al 2º posto, mentre nella categoria delle moto elettriche ha conquistato quattro piazzamenti a podio, tra i quali la prima vittoria, conquistata nella seconda prova a Misano.

Nella stagione corrente si era imposto nel primo appuntamento della MotoE a Portimao con il team Tech3 E-Racing, prima della chiamata in Superbike. Un ragazzo che sogna da sempre l’approdo in MotoGP e chissà che questi riscontri non gli diano maggior lustro.