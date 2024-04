WEC, tris Ferrari nelle qualifiche della 6h Imola. Fuoco #50 in pole

Antonio Fuoco #50, Robert Shwartzman (AF Corse #83) ed Alessandro Pier Guidi #51 monopolizzano la Top3 nelle qualifiche della 6h Imola, secondo appuntamento del FIA World Endurance Championship. Le due auto ufficiali e la 499P privata di AF Corse svettano contro il cronometro, il marchio di Maranello si conferma dopo gli ottimi risultati riscontrati nelle prove libere.

Kevin Estre (Porsche Penske Motorsport #6) precede il teammate Matt Campbell #5, il francese e l’australiano si sono imposti nei confronti sulla Toyota #7 di Kamui Kobayashi e sulla BMW #20 di René Rast. Segue, nonostante un testacoda alla ‘Tosa’, la Toyota #8, presente davanti ad Hertz JOTA Porsche #12 e Proton Competition Porsche #99.

Alex Malykhin (Pure Rxcing Porsche #92) domina la scena in LMGT3. Il leader del campionato, vincitore della 1812km del Qatar, ha fatto la differenza contro il cronometro, il trionfatore dell’ultima Asian Le Mans Series ha preceduto Ian James (Heart of Racing Aston #27) e la BMW M4 GT3 #46 di Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ è atteso nella Top3 della griglia grazie all’eccellente prestazione da parte di Ahmad Al Harthy, pilota Bronze dell’equipaggio e quindi obbligato a partecipare alle qualifiche come prescrive il regolamento.

Domani alle 13.00 il via della prima 6h di Imola.